В результате последних боев в Сюнике с армянской стороны есть 6 подтвержденных погибших

По данным, имеющимся на этот момент, в боях, развернувшихся 16 ноября на восточном направлении, вследствие нападения ВС Азербайджана на территорию Республики Армения, армянская сторона потеряла 6 человек. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны РА.

«Погибли военнослужащий-контрактник, старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян 1990 г.р., младший сержант Меружан Артурович Арутюнян 1991 г.р., рядовой Гурген Ашотович Саркисян 1990 г.р., младший сержант Артур Дживановир Мартиросян 1998 г.р., рядовой Давид Гельбертович Амирян 1980 г.р. Личность еще одного убитого солдата еще устанавливается», - говорится в сообщении МО.

При посредничестве российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению пленных, захваченных в результате боевых действий, и по поиску без вести пропавших.

По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, контролируется Вооруженными силами Республики Армения.