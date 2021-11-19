Публикация, что в Сюнике военным высших чинов не позволили подняться на позиции - дезинформация: МО Армении

Распространенная в одном из СМИ публикация, что во время военных действий, происходивших в Сюнике 16 ноября 2021 года, военным, имеющим звание выше майора, не позволили оставаться в горячих точках, является дезинформацией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«Одно из СМИ Армении распространяет информацию, что «во время последних военных действий в Сюнике военным, имеющим звание выше майора, не позволили подняться на позиции - в горячие точки действий. Эта информация не соответствует действительности. Еще раз настоятельно призываем воздерживаться от распространения ложной информации», - говорится в сообщении МО Республики Армения.