Европейские индексы снизились - 18-11-21
МОСКВА, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.18% и составил 16221.73 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.21% и составил 7141.98 пункта, британский FTSE снизился на 0.48% и составил 7255.96 пункта, а российский RTSI снизился на 2.25% и составил 1761.96 пункта.
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