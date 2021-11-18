Песков допустил общение Путина и Байдена по видеосвязи

Конкретных сроков общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, но контакты возможны до нового года, возможно, по видеосвязи. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - сказал Песков.