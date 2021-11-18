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Состояние экс-президента Грузии Саакашвили, который потерял сознание в тюрьме, стабильное

Состояние экс-президента Грузии Саакашвили, который потерял сознание в тюрьме, стабильное

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.

 Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее адвокат политика Бека Басилая сообщил, что Саакашвили упал и потерял сознание, его унесли на носилках.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ", - сказано в заявлении службы.


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