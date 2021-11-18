Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

Литва поддерживает территориальную целостность Армении: вице-спикер Сейма

Литва поддерживает территориальную целостность Армении: вице-спикер Сейма

Заместитель председателя Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 18 ноября встретился с делегацией, возглавляемой вице-спикером Сейма Литвы Андриусом Мазуронисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Р.Рубинян высоко оценил нынешний уровень армяно-литовских дружественных отношений. По его словам, Литва – один   из важных партнеров Армении в ЕС.

Заместитель председателя НС проинформировал об очередной провокации азербайджанских вооруженных сил в восточной части армяно-азербайджанской границы 16 ноября, охарактеризовав ее как агрессию против суверенитета и территориальной целостности Армении.

Вице-спикер Сейма отметил, что Литва поддерживает территориальную целостность Армении и сторонница исключения военной силы.

Андриус Мазуронис оценил проводимые в Армении реформы как впечатляющие. Он подчеркнул, что Литва также прошла этот путь и может поделиться своим опытом.

В ходе встречи стороны коснулись необходимости активизации парламентского сотрудничества.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]