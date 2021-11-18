На заседании Евразийского межправсовета затронут широкий круг вопросов развития сотрудничества

В Ереване состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, в котором приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Алыкбек Сапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Пашинян встретил участников заседания Евразийского межправительственного совета. Состоялась церемония протокольного фотографирования, затем заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Премьер-министр выступил с речью в ходе заседания в узком составе, отметив:

“Уважаемые главы правительств,

Приветствую всех вас в Армении на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Рад приветствовать председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, уважаемого Акылбека Усенбековича Жапарова, и пожелать ему плодотворной работы на его ответственном посту.

Для нас сегодняшняя встреча является весьма знаменательным событием. Мы рады возможности принять высоких гостей в Ереване, провести заседание межправительственного совета и тем самым внести свой вклад в укрепление нашего Союза.

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза является одним из приоритетов деятельности нашего правительства. Готовы и впредь прилагать все возможные усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и эффективного функционирования интеграционного пространства.

Уважаемые коллеги, желаю всем плодотворной работы и конструктивного обсуждения.

Мы постарались создать максимально комфортную атмосферу для нашей встречи. Надеюсь нам удастся не только поработать над вопросами нашей повестки дня, но и воспользоваться возможностью непосредственного общения и обмена мнениями”.

Затем участники заседания перешли к обсуждению вопросов повестки дня. В частности, был затронут широкий круг вопросов развития сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения в рамках ЕАЭС. Были также затронуты вопросы введения новых правил на рынках различных сфер, таможенного регулирования, а также обсужден бюджет ЕАЭС на 2022 год.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоится 19 ноября.