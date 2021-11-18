Глава МИД РФ и действующий председатель ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах

В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 19 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая во второй раз в 2021 г. прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, предполагается затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.