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Глава МИД РФ и действующий председатель ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах

Глава МИД РФ и действующий председатель ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах

В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 19 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая во второй раз в 2021 г. прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, предполагается затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. 


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