Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента: Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ коснулся нападения Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения 16 ноября.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Путин отметил, что события на армяно-азербайджанской границе свидетельствуют, что ситуация в регионе не успокоилась и требует участия российского миротворческого контингента как гаранта стабильности в регионе.

"Год назад при активных посреднических усилиях РФ был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась", - сказал он. "Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", - добавил Путин.

Президент РФ отметил, что роль российской дипломатии возрастает в продолжении усилий в урегулировании спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, в восстановлении экономических связей в Закавказье и разблокированию транспортных коридоров. "На мой взгляд, перспективы там неплохие. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем", - заключил президент России.