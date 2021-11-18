В Ереване состоится мероприятие «Искусство слова: важные концепты русской культуры», проводимое в рамках проекта «Русское культурное пространство сквозь призму языка». Мероприятие пройдет 20-21 ноября 2021 года.

Проект реализуется в соответствии с поручением министерства просвещения РФ.

Исполнитель – Институт непрерывного образования, имеющий большой опыт в проведении образовательных проектов, в том числе международных. Партнеры в реализации проекта – Российско-Армянский университет и Русский Дом в Ереване (Россотрудничество в Армении).

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по ссылке.