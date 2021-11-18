В Ереване состоится мероприятие «Искусство слова: важные концепты русской культуры»
В Ереване состоится мероприятие «Искусство слова: важные концепты русской культуры», проводимое в рамках проекта «Русское культурное пространство сквозь призму языка». Мероприятие пройдет 20-21 ноября 2021 года.
Проект реализуется в соответствии с поручением министерства просвещения РФ.
Исполнитель – Институт непрерывного образования, имеющий большой опыт в проведении образовательных проектов, в том числе международных. Партнеры в реализации проекта – Российско-Армянский университет и Русский Дом в Ереване (Россотрудничество в Армении).
Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по ссылке.
АРМЕНПРЕСС не несет ответственности за информацию, содержащуюся в пресс-релизах, полученных и опубликованных в ленте новостей или на данной секции общедоступного веб-сайта. Ответственность за содержание данного пресс-релиза лежит исключительно на авторе.
АРМЕНПРЕСС не несет ответственности за неточную / ложную информацию, передаваемую авторами пресс-релизов.
АРМЕНПРЕС оставляет за собой право не публиковать пресс-релизы, содержащие оскорбительные выражения, нападения на людей и / или обвинения, нарушения прав других, гарантированных Конституцией Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен