Президент Армении в рамках конференции Bloomberg New Economy Forum говорил о коллективной ответственности государств

Президент Республики Армения Армен Саркисян в ходе проходящей в Сингапуре конференции Bloomberg New Economy Forum выступил в качестве спикера на тематической дискуссии, посвящённой глобальным вызовам, обусловленным климатическими изменениями и пандемией COVID-19.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на конференцию съехались мировые лидеры, руководители международных организаций и ведущих транснациональных корпораций, чтобы обсудить последствия глобального влияния пандемии, пути противодействия существующим угрозам и возникшие в связи с этим новые возможности.

Президент Армении в своём выступлении, в частности, подчеркнул, что быстро меняющийся мир и человечество сегодня стоят перед многочисленными вызовами и угрозами, в числе которых климатические изменения, а также требующие неотложного решения проблемы, вызванные пандемией коронавируса. Для урегулирования этих проблем и нахождения решений Президент Саркисян счёл необходимым проявить коллективную ответственность, предпринять общие усилий и пойти на решительные шаги. При этом он подчеркнул, что путь решения лежит через зелёные технологии.

Подчеркнув, что чрезвычайно важно, чтобы страны приняли на себя обязательства создания зелёного и мирного будущего, Президент Саркисян с сожалением констатировал, что есть страны, которых даже такое бедствие, как пандемия, не удержало от бесчеловечных действий. Он отметил, что в прошлом году, в самый разгар пандемии соседний с Арменией Азербайджан предпринял широкомасштабную и разрушительную войну в отношении Арцаха, а всего два дня назад азербайджанские силы предприняли нападение на территорию Армении недалеко от города Джермук и озера Севан – весьма чувствительный в плане охраны природы и водных ресурсов. Агрессивные действия Азербайджана стали причиной человеческих жертв, а также нанесли большой урон населению и природе



