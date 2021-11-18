Постпред РФ при ООН заявил, что ситуация в Афганистане не стабилизировалась

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной, к старым проблемам добавились новые вызовы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на его территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства", - заявил Небензя в ходе заседания СБ ООН.

"К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились новые вызовы, связанные, прежде всего, с отсутствием международного признания", - отметил он.

По его словам, Россия по-прежнему выступает за формирование "подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей". Небензя подчеркнул, что "ключевой задачей была и остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков".

"Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы", - заявил постпред РФ при ООН.

"Видим, что талибы (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ) готовы к практическому взаимодействию с международным сообществом и региональными партнерами, нацелены на решение первостепенных задач, стоящих перед страной: наведение порядка, восстановление страны после многолетнего конфликта", - добавил он.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.