Предстоящие на 19 ноября мероприятия
17:52, Ноябрь 18, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
10:03, 01.11.2021
“Новая книга” - 34/21: Бегларян, Гилберт, Аревшатян
- 19:08 На заседании Евразийского межправсовета затронут широкий круг вопросов развития сотрудничества
- 18:30 Глава МИД РФ и действующий председатель ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах
- 18:26 Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента: Путин
- 18:09 В Ереване состоится мероприятие «Искусство слова: важные концепты русской культуры»
- 18:02 Постпред РФ при ООН заявил, что ситуация в Афганистане не стабилизировалась
- 17:52 Предстоящие на 19 ноября мероприятия
- 17:42 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Латвии по случаю Национального праздника страны
- 17:40 Беларусь обеспечивает беженцев предметами первой необходимости: ФОТО
- 17:34 Премьер-министры стран-членов ЕАЭС обсудят вопрос ускорения перевозки грузов
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют. 18-11-21
- 17:28 Азиатские индексы - 18-11-21
- 17:06 Пашинян считает евразийскую интеграцию одним из приоритетов Армении
- 16:51 Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни
- 16:48 Действующий председатель ОБСЕ призвала продолжить деэскалацию
- 16:46 МИД Ирана: успех переговоров по ядерной сделке зависит от готовности США снять санкции
- 16:40 В Ереване началось заседание Евразийского межправительственного совета
- 16:17 Ваагн Хачатрян принял лауреата Государственной премии Армении за вклад в сферу ИТ Чи-Фун Чана
- 16:03 По предварительным сведениям, в Афганистане двое граждан Армении: пресс-секретарь МИД
- 16:01 Генеральная прокуратура Армении проверяет публикации о пленении 6 азербайджанских военнослужащих и их возвращении
- 15:48 В Японии выделят почти $700 млрд на стимулирование экономики в период пандемии
- 15:43 Никол Пашинян принял премьер-министра Кыргызстана
- 15:38 По состоянию на 14:00 на восточной границе Армении существенных инцидентов не зарегистрировано
- 15:30 Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
- 15:16 Михаил Мишустин прибыл в Ереван
- 14:54 Детско-юношеской спортивной школе тяжелой атлетике Гюмри будет присвоено имя олимпийского чемпиона Исраела Милитосяна
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