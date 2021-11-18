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Президент Армении направил поздравительное послание президенту Латвии по случаю Национального праздника страны

Президент Армении направил поздравительное послание президенту Латвии по случаю Национального праздника страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Латвии Эгилсу Левитсу по случаю Национального праздника страны. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Армения придает важность укреплению основанных на общих ценностях дружественных отношений с Латвией.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся придать новый импульс взаимовыгодному армяно-латвийскому сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес».


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