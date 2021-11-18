Премьер-министры стран-членов ЕАЭС обсудят вопрос ускорения перевозки грузов

Евразийский межправительственный совет обсудит вопрос упрощения торговли между странами ЕАЭС и введения новых механизмов. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в своем выступлении в начале встречи с премьер-министрами стран-членов ЕАЭС.

Мамин сообщил, что премьер-министры стран-членов ЕАЭС намерены обсудить упрощение условий торговли, в том числе вопросы разработки новых способов отслеживания товаров, а также развития электронной торговли.

«Будет обсужден вопрос подготовки договора об использовании навигационных пломб на грузовых автомобилях, что позволит полностью изменить движение грузов и ускорить транспортировку. Также будет предоставлена информация об изменениях в технических регламентах АЭС по части безопасности пищевых продуктов», - сказал Мамин.