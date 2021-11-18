Беларусь обеспечивает беженцев предметами первой необходимости: ФОТО

Неделю просуществовал стихийный лагерь беженцев на границе Беларуси с Польшей, где, по различным оценкам, находилось более 3 тыс человек. Около 500 из них — дети.

Белорусская сторона делает все для обеспечения беженцев самым необходимым. Им доставляется гуманитарная помощь. Застрявшие на границе беженцы обеспечены продуктами питания и водой, дровами, одеялами и теплой одеждой.

16 ноября, после обострения ситуации на белорусско-польской границе, беженцев разместили в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Соответствующее поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко. В ТЛЦ беженцы обеспечены теплой одеждой и едой, организовано горячее питание и круглосуточное дежурство медиков.