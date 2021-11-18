Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют. 18-11-21

ЕРЕВАН, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 ноября, курс доллара США вырос на 0.25 драмa и составил 476.24 драм. Курс евро вырос на 1.19 драмa и составил 539.63 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.54 драм. Курс британского фунта вырос на 3.33 драмa и составил 642.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 28452.14 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 386.72 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16741.95 драм.