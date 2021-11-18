Азиатские индексы - 18-11-21

ТОКИО, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.30% и составил 29598.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 2035.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.47% и составил 3520.71 пункта, а HANG SENG снизился на 1.29% и составил 25319.72 пункта.