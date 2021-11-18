Пашинян считает евразийскую интеграцию одним из приоритетов Армении

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза является одним из приоритетов деятельности нашего правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян сначала приветствовал председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и пожелал ему плодотворной работы на его ответственном посту.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза является одним из приоритетов деятельности нашего правительства. Готовы и впредь прилагать все возможные усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и эффективного функционирования интеграционного пространства», - сказал Пашинян.

Затем премьер-министр председательствующего в ЕАЭС Казахстана Аскар Мамин представил повестку встречи.