Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" против коронавируса следует использовать для повторной вакцинации или при первичной иммунизации после перенесенного заболевания, такие изменения Минздрав РФ внес в опубликованную в четверг 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - следует из новой версии временных рекомендаций на сайте министерства.

Ранее о необходимости использования "Спутника Лайт" именно для повторной вакцинации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Хочу проинформировать, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двухэтапной вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал он.

При этом в начале ноября на фоне возросшего спроса на препарат министерство организовало его дополнительные поставки в российские регионы.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).