В Ереване началось заседание Евразийского межправительственного совета.

Как передает «Арменпресс» в резиденцию президента прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Кыргызстана Акильбек Жапаров. Премьер-министры стран-членов ЕАЭС сфотографировались, после чего началась встреча в узком составе.

Планируется, что на заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран Евразийского экономического союза, в числе прочих, обсудят вопросы обеспечения стран союза лекарственными препаратами, имеющими стратегическое значение, популяризации экологически чистого электротранспорта, сырьевого обеспечения металлургических предприятий.