Генеральная прокуратура Армении проверяет публикации о пленении 6 азербайджанских военнослужащих и их возвращении

В Генпрокуратуре Армении при мониторинге СМИ были выявлены публикации о пленении 6 азербайджанских военнослужащих и их тайном возвращении.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абраамян.

«Публикации направлены в соответствующий орган, осуществляющий производство, для проверки, проведения расследования в рамках уголовного дела, возбужденного в Военной прокуратуре Ехегнадзорского гарнизона по факту незаконного пересечения азербайджанской стороной государственной границы Армении 14 ноября и нарушения территориальной целостности», - говорится в записи советника.

В ответ на запрос «Арменпресс» Управление по информации и связям с общественностью Минобороны Армении опровергло распространенные в прессе и в соцсетях сведения, что 14 ноября армянская сторона взяла в плен 6 азербайджанских военнослужащих, а затем тайно вернула их.