Никол Пашинян принял премьер-министра Кыргызстана

18 ноября премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Кабинета министров (премьер-министра) Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает правительство РА. Акылбек Джапаров прибыл в Армению для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Ереване 18-19 ноября.

«Приветствую Вас в столице Армении. Хочу лично поздравить Вас с назначением на пост председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики. Надеюсь и верю, что своей совместной работой мы сможем и дальше развивать отношения между нашими странами.

Мы участвуем и в работе коллективных организаций. Это Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств, наши страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности.

И, конечно, они очень важны для нас, мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Надеюсь, что мы сможем развивать эти отношения, особенно в плане активизации торгово-экономических связей. Поздравляю Вас еще раз, и приветствую Вас», - сказал Никол Пашинян.

Выразив благодарность за гостеприимство, премьер-министр Кыргызстана ответил:

«Конечно, в последние два года в условиях пандемии уровень торгово-экономических отношений между нашими странами был не столь впечатляющим, но темпы последних 6-9 месяцев показывают, что мы начинаем возрождать их. Однако общий объем торговли пока невелик.

Хотел бы обсудить с Вами вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством, нашим взаимодействием в упомянутых Вами организациях, как в экономике, так и в ОДКБ, чтобы мы могли поддерживать друг друга как в трудные, так и в хорошие времена».

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-кыргызских отношений и перспектив развития сотрудничества.