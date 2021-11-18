Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сложно передвигаться, а также у него отмечается заметная желтизна, сказал его личный врач Николоз Кипшидзе журналистам, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.

"У него заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Передвигается с трудом. У него слабость. Он не смог спуститься в комнату для свиданий, поэтому у меня была привилегия подняться к нему в палату", - сказал Кипшидзе.

По словам врача, его не пускали к Саакашвили в течение трех дней.

Во время последней встречи с экс-президентом обсуждался вопрос о том, в какой больнице он сможет получить самое лучшее медицинское обслуживание.

"Президент спросил меня о горийском госпитале, я посоветовал ему отказаться в случае чего от горийского госпиталя… Горийский госпиталь не рассчитан на таких больных", - сказал Кипшидзе.

Накануне группа врачей, созванная Народным защитнике Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.

Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.