Михаил Мишустин прибыл в Ереван
15:16, 18 Ноябрь, 2021
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ереван. Как передает «Арменпресс», премьер-министра РА в аэропорту «Звартноц» встретил вице-премьер Мгер Григорян.
Премьер-министр России прибыл в Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 18-19 ноября.
Для участия в заседании в Ереван прибыли премьер-министры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В Ереване и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
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