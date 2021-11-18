Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ереван. Как передает «Арменпресс», премьер-министра РА в аэропорту «Звартноц» встретил вице-премьер Мгер Григорян.

Премьер-министр России прибыл в Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 18-19 ноября.

Для участия в заседании в Ереван прибыли премьер-министры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В Ереване и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.