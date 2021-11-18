Детско-юношеской спортивной школе тяжелой атлетике Гюмри будет присвоено имя олимпийского чемпиона Исраела Милитосяна

На заседании правительства РА 18 ноября исполнительная власть приняла решение из бюджета Министерства образования, науки, культуры и спорта РА на 2021 год путем перераспределения 641 156,5 драмов направить на капитальные вложения.

Как передает «Арменпресс», в частности, 518 744,4 драмов будут выделены Комитету градостроительства РА на строительство спортзала тяжелой атлетики в старшей школе N 5 общины Джрарат Масиса, новых корпусов Геташенской средней школы №1, а также на строительство 3-х модульных школ

Решением правительства Гюмрийской детско-юношеской школе тяжелой атлетики будет присвоено имя заслуженного мастера спорта СССР и РА, заслуженного работника физической культуры и спорта, олимпийского чемпиона, призера чемпионатов мира и Европы Исраела Милитосяна. Решение было принято с учетом большого вклада заслуженного тренера-тяжелоатлета в развитие спорта, в частности, тяжелой атлетики и воспитания юных тяжелоатлетов.