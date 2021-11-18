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Границу с Польшей покинули 500 мигрантов

Границу с Польшей покинули 500 мигрантов

Свыше 500 мигрантов покинули в четверг стихийный лагерь, расположенный на линии белорусско-польской границы рядом с пунктом пропуска "Брузги", как передает Арменпресс, об этом сообщает  корреспондент ТАСС с места событий.

Группами по 70-100 человек белорусские пограничники сопроводили мигрантов в помещение транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Брузги", расположенного примерно в полутора километрах от линии границы.

 


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