Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара

Существенного сокращения доли доллара в международных торговых расчетах не следует ждать, хотя все больше государств, включая Россию, обсуждают возможность отказа от доллара в резервах и расчетах с партнерами, как передает Арменпресс, об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберт Григорян.

Экономика США по-прежнему одна из устойчивых и доминирующих, с самым развитым в мире финансовым центром, напомнил аналитик.

По его словам, для некоторой переоценки роли доллара недостаточно и последствий протекционистской политики США во внешней торговле, в том числе с Китаем и Евросоюзом.

"Как следствие, сейчас мы, например, наблюдаем совместный курс России и Китая по системному развитию двусторонней торговли в собственных валютах между странами", — отметил собеседник агентства.

Должны произойти более значительные изменения, уверен аналитик. Речь идет о долгосрочном негативном тренде сохранения высоких проинфляционных рисков, очевидных признаках потери контроля властей США над разгоняющейся инфляцией и усиления неопределенности с ростом госдолга до новых исторических максимумов, превышающих объемы американской экономики, заключил Григорян.