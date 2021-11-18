Иракские ВВС ликвидировали пять боевиков ИГ на востоке страны

Иракские ВВС ликвидировали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе спецоперации в провинции Дияла, расположенной на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявления министерства обороны Ирака.

Во время выполнения разведывательной операции иракские ВВС ликвидировали пять боевиков ИГ, которые намеревались совершить диверсию. Террористы планировали напасть на подразделения штаба Объединенного оперативного командования в восточной провинции.

Ранее иракские силовики арестовали одного из командиров ячейки ИГ "Аль-Фарук". Отмечается, что боевики "Аль-Фарук" подожгли семь танков на дороге, соединяющей населенные пункты Эль-Махмудия и Эль-Хасва, а также устроили взрыв, в результате которого погибли четыре мирных жителя.

В последнее время в различных провинциях Ирака участились нападения, за которыми стоят боевики ИГ. Силовые структуры страны уже провели серию операций против экстремистов, однако они по-прежнему продолжают совершать свои вылазки, жертвами которых становятся как сотрудники органов правопорядка и военнослужащие, так и мирные граждане.