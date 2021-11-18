Стартовала программа «Использование солнечной энергии в качестве средства улучшения условий жизни и состояния здоровья»

18 ноября Гюмрийский технологический центр объявил о запуске программы «Использование солнечной энергии в качестве средства улучшения условий жизни и здоровья социально незащищенных семей, проживающих в северном регионе Армении».

Как передает «Арменпресс», цель программы - способствовать улучшению экономической, социальной, медицинской и экологической ситуации в Ширакской области.

Программу реализует благотворительная общественная организация «Каритас» при финансовом содействии «Каритас» Германии и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии.

Как сообщил руководитель проекта Армен Мартиросян, в качестве целей были выбраны негазифицированные населенные пункты Ширакской области, их более 50.

«Бенефициарами программы стали 340 семей негазифицированных сел Ширакской области. На коммунальных объектах будут установлены солнечные станции, проведены работы по теплоизоляции для 190 семей. Кроме того, программа включает и образовательный компонент - проведение образовательных и профессиональных курсов по экологии, возобновляемой энергии и энергосбережению с более чем 4 000 подростками и молодыми людьми», - сказал Армен Мартиросян.

Завершение проекта намечено на 2024 год.

Арменуи Мхоян