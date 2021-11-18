В ЕГМУ откроется научно-исследовательский центр политики здравоохранения

В Ереванском государственном медицинском университете с целью повышения эффективности связи между практическим здравоохранением и научным сектором будет открыт Центр исследований (программ) политики здравоохранения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЕГМУ. Целью является повышение эффективности решений в области здравоохранения, в результате сочетания передового армянского и международного опыта, формирование позиции ЕГМУ по вопросам здравоохранения на доказательной основе.

«В современном мире быстро меняющиеся проблемы здравоохранения требуют от лиц, принимающих решения, принятия четких распоряжений, решений и законов, основанных на фактических данных передовой международной практики. Квалифицированные экспертные консультации, предоставляемые экспертами в данной области, имеют решающее значение для выполнения таких правовых актов. Последние, как правило, являются сотрудниками ведущих образовательных комплексов, часто объединенных в центры содействия университетских программ здравоохранения. В частности, такие центры успешно работают, например, в Лос-Анджелесе, Калифорнии, Джорджем Вашингтоне, Колумбии и многих других университетах», - говорится в сообщении ЕГМУ.

Центр будет выполнять как минимум следующие функции:

Консультирование по вопросам разработки, реализации и оценки государственной политики в области здравоохранения;

Предоставление профессиональной точки зрения по проектам правовых актов органам государственного управления (НС РА, правительство РА, директивные ведомства);

Мониторинг, анализ, прогнозирование текущих, актуальных и представляющих общественный интерес проблем здравоохранения и разработка оценки воздействия;

Разработка концепций, стратегий, программ мероприятий широкого спектра сферы здравоохранения (развитие человеческого потенциала, финансирование, оказание услуг, улучшение качества медицинской помощи и обслуживания и т.д.);

Создание платформ сотрудничества с аналогичными структурами других зарубежных университетов;

Осуществление консультационных услуг по разработке программ развития медицинских учреждений, сетей медицинских учреждений;

Проведение научных исследований, целевых социологических опросов по запросам заинтересованных сторон.