Российские самолеты эвакуируют из Афганистана более 380 человек, в том числе и граждан Армении

Самолеты военно-транспортной авиации России эвакуируют из Афганистана более 380 человек, среди которых есть и граждане Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, по поручению президента РФ 18 ноября три самолета ВКС России вылетели из Чкаловского аэропорта в Исламскую Республику Афганистан для эвакуации более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ - Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.

Отмечается, что самолеты Ил-76 доставили в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза.

Минобороны РФ сообщило, что на всех российских самолетах, участвующих в операции, имеется достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных пищевых пакетов.