МО Армении опровергает сведения о пленении и возвращении азербайджанских военнослужащих

Министерство обороны Армении опровергает распространяющуюся в прессе и в социальных сетях информацию о том, что 14 ноября армянская сторона захватила 6 азербайджанских военнослужащих, а затем тайно вернула их.

Управление информации и общественных связей Министерства обороны РА ответило на вопрос «Арменпресс».

- В прессе и в социальных сетях циркулирует информация, что 14 ноября при столкновениях и провокации ВС Азербайджана на восточном направлении границы РА армянская сторона захватила 6 азербайджанских военнослужащих, а затем тайно их вернула. Насколько правдивы эти сведения?

- Они не имеют никакого отношения к действительности. Более чем очевидно, что в такой ситуации армянская сторона осуществила бы адекватный обмен пленными.