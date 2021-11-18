Министр уверяет, что к Сюнику проявляется инвестиционный интерес

Министр экономики РА Ваан Керобян на конкретных примерах заверил, что есть интерес к инвестициям в Сюник.

Как передает «Арменпресс», Керобян сказал об этом журналистам после заседания правительства.

«На следующем заседании правительства, вероятно, будет представлен план инвестирования в свободную экономическую зону «Мегри» группой крупных иранских компаний, который будет реализован сразу после утверждения. Кроме того, есть и много других сфер, например, туризм. Есть неплохой проект в Мегри, который мы реализуем вместе с фондом «Измирлян», - сказал Керобян.

Министр заверил, что есть много армянских инвесторов, которые сделали и продолжают делать инвестиции. Он напомнил, что 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината в Капане купила крупнейшая российская частная компания. По словам Керобяна, это свидетельствует о том, что в этот регион вкладываются большие инвестиции.