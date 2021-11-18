Арман Татоян и руководитель армянского офиса ЮНИСЕФ обсудили вопрос защиты прав детей в приграничных общинах

Омбудсмен Армении Арман Татоян встретился с руководителем армянского офиса ЮНИСЕФ Кристин Вейганд.

«Арман Татоян поздравил Кристин Вейганд с назначением, высоко оценив активное сотрудничество с ЮНИСЕФ в сфере защиты прав детей», - как передает «Арменпресс», сообщили в Офисе Омбудсмена Армении.

На встрече стороны обсудили состояние защиты прав детей в приграничных селах после последней войны, в частности, вопросы, связанные с реализацией права на образование.

Отмечается, что Арман Татоян представил нарушения прав детей, образовавшихся вследствие незаконного установления пограничных таможенных пунктов Азербайджана на дороге Горис-Капан, в частности, нарушение права на образование. На некоторых участках Сюникской области азербайджанские вооруженные служащие расположены в непосредственной близости от школ, что является абсолютно неприемлемой ситуацией и противоречит международным требованиям по защите прав детей.

Была затронута и ситуация с реализацией прав детей в учреждениях, осуществляющих уход и защиту детей, также и в случаях их возвращения из учреждений в семью.

Было достигнуто соглашение по дальнейшему сотрудничеству между двумя учреждениями в области защиты прав детей и реализации совместных программ, включая подготовку внеочередного публичного доклада о выполнении Республикой Армения обязательств по Конвенции ООН о правах ребенка.