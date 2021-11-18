Глава миссии ООН отмечает движение талибов в сторону инклюзивного правительства

Находящиеся у власти представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) показывают определенное движение в сторону формирования инклюзивного правительства, однако демонстрируемые шаги пока что недостаточны. Как передает Арменпресс , об этом заявила в среду глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

"Мы увидели, что есть определенное движение [в сторону инклюзивного правительства], что они прислушиваются <...>. Этого еще недостаточно, но это показатель движения, что наталкивает меня на мысль, что нам надо продолжать оказывать давление по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совбеза ООН по ситуации в Афганистане.

В частности, Лайонс отметила, что после прессинга со стороны международного сообщества талибы назначили одного из представителей этнических групп на должность министра, а также несколько заместителей министров. Помимо этого, глава миссии ООН в стране добавила, что необходимо также не ослаблять давление относительно соблюдения прав женщин в Афганистане, а также права на свободное перемещение и возможность беспрепятственно покидать страну при необходимости.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения и в основном пуштуны - представители самой многочисленной этнической группы Афганистана. Многие государства заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства и женщин.