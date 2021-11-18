Правительство утвердило программу мероприятий деятельности на 2021-2026 годы

Правительство Армении на заседании 18 ноября утвердило программу мероприятий деятельности на 2021-2026 годы. Как передает «Арменпресс», представляя подробности проекта, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что в нем закреплены стратегические цели, мероприятия по их достижению, ожидаемые результаты, сроки и источники финансирования.

Всего - 439 целей, по ним 1 276 мероприятий. Программа основана на обязательствах правительства, включая и предвыборные обещания, данные партией «Гражданский договор» во время внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года, а также стратегические цели по преобразованию Армении к 2050 г.

«Считаю необходимым отметить, что представленный проект отражает и ход выполнения Арменией обязательств по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС. Также и программы, которые будут реализованы в рамках пакета содействия Армении в размере 2,6 млрд. евро, который будет предоставлен Армении в рамках экономического и инвестиционного плана Европейского Союза, в частности, в плане политических целей и намерений», - сказал Мгер Григорян.

Вице-премьер подчеркнул, что документ должен стать основным рабочим планом правительства, а финансирование мероприятий должно стать ориентиром для планирования предстоящих среднесрочных программ и годовых бюджетов.

Никол Пашинян отметил, что программа обсуждалась публично.

«Включены все те мероприятия, о которых мы публично заявляли: инвестиции в сферу науки, образования, развития инфраструктур, социального содействия и т. д. », - заявил Никол Пашинян.