Президент Армении и вице-премьер Сингапура обсудили возможности расширения сотрудничества

Находящийся в Сингапуре президент Республики Армения Армен Саркисян провел беседу с вице-премьером, министром по координации экономической политики Сингапура Хенгом Суи Китом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, собеседники обсудили возможности расширения армяно-сингапурских двусторонних связей в различных сферах и направления сотрудничества.

В частности, было отмечено, что есть большой потенциал для углубления взаимодействия в сферах высоких технологий, коммуникаций, науки, образования и в ряде других сфер.

Согласившись с тем, что основой эффективного развития государства и движущей силой являются качественное образование, знания и инновации, собеседники подчеркнули значение эффективного использования человеческого капитала и научного и образовательного сотрудничества. Стороны коснулись вопросов развития сотрудничества между научными и образовательными учреждениями Армении и Сингапура и возможностей реализации различных программ по обмену.

Президент Саркисян и вице-премьер Сингапура отметили необходимость активизации контактов и культурных связей между двумя странами.

В рамках проходящего в Сингапуре Нового экономического форума Bloomberg-а (New Economy Forum) президент Армении беседовал и с известным предпринимателем, основателем финансовой и медиа компании Bloomberg, бывшим мэром Нью-Йорка, специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Майклом Блумбергом, бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, исполнительным директором группы HSBC Ноэлем Куином.