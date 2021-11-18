Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы

Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Уточняется, что ещё 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья.

По данным министерства, одна из обратившихся за медпомощью беременная женщина была отправлена на консультацию в перинатальный центр Гродно. После осмотра она возвратилась к семье на границу.

Кроме того, в министерстве рассказали, что белорусские врачи спасли жизнь беженцу из Ирака. Двадцатипятилетний гражданин Ирака был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение больницы. Незамедлительно было проведено ультразвуковое исследование, взяты анализы и выставлен диагноз.

"Пациент из приемного отделения сразу же был направлен в операционную. Здесь было проведено эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем. Оперативное вмешательство было проведено вовремя, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В настоящий момент состояние удовлетворительное, пациент находится в отделении урологии, подчеркнули в министерстве.