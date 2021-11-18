Офис главного уполномоченного по делам диаспоры и Глобальный центр доставок «SADA» подписали Меморандум о сотрудничестве. Его подписали главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян и председатель-соучредитель Совета директоров «SADA» Овиг Сафоян.

«Цель меморандума - привлечение в развитие экономики Армении потенциал диаспоры, обеспечение высококвалифицированных репатриированных специалистов стабильной работой, расширение вовлеченности специалистов из диаспоры в сферы бизнеса, инноваций и технологических услуг», - «Арменпресс» сообщает подробности, представленные в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры.

Кроме того, компания согласилась содействовать офису в мобилизации потенциала диаспоры в области цифровизации.

Главный уполномоченный Заре Синанян дал высокую оценку этому сотрудничеству со всемирно известным центром «SADA».

«Я знаю о «SADA» уже много лет, всегда гордился успехом этого армянского техно-поставщика. Я горжусь и тем, что в этом году компания открыла свой офис доставок и в Армении, у нас появилась возможность сотрудничать на родине. Армянская диаспора - это источник безграничного профессионального потенциала. Я уверен, что благодаря такому сотрудничеству мы сможем направить этот потенциал в Армению», - сказал Заре Синанян.

«Спрос на услуги «SADA» в мировом ИТ-мире стремительно растет, поэтому мы объявили, что сюда, в Центр глобальных поставок в Армении, сможем привлечь инженерные таланты со всего мира. Мы готовы принимать квалифицированных армянских инженеров без количественных ограничений, если они будут соответствовать нашим стандартам. Более того, мы поможем им переехать. Я рад, что мы сможем сотрудничать с Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры», - сказал председатель Совета директоров «SADA» Овиг Сафоян.

«SADA» - глобальный поставщик бизнес-услуг и технологических услуг, позволяющий людям преобразовывать свою работу, свои организации и мир. Команды «SADA» помогают клиентам в здравоохранении, СМИ, играх, производстве, правительстве и в других секторах решать их самые сложные проблемы.