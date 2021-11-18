Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник

Члены движения "Талибан"** провели операцию против ячейки террористической группировки "Исламское государство"* на севере Кабула в Афганистане, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

По данным источника, сейчас этот район находится под контролем сил безопасности талибов.

В полиции Кабула сообщили, что талибы ликвидировали по меньшей мере трех боевиков группировки ИГ* в ходе этой операции.

Отмечается, что противостояние могло затронуть дом одного из бывших командующих афганского "Северного альянса", однако, почему бои произошли именно там, пока неизвестно.

В среду источник РИА Новости сообщил, что в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи. По словам местных жителей, он унес жизни четырех человек, еще двое ранены. Второй взрыв прогремел в западной части Кабула, там погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали. Террористическая группировка ИГ* позднее взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в среду в афганской столице.