Россия сделала предложения по подготовительному этапу делимитации и демаркации, они для нас приемлемы: Пашинян

17 ноября Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства РА.

«Вчера, на заседании Национального собрания отвечая на вопросы, я заявил, что с мая 2021 года Россия внесла три предложения по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. После моих вчерашних заявлений Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. И я хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы», - сказал Пашинян.

Премьер поручил министру обороны РА Сурену Папикяну уточнить со своим российским коллегой детали, чтобы попытаться реализовать эти предложения.