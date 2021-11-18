В Армении за день подтверждено 1 019 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 17 ноября в Армении всего подтверждено 331 5914 случаев заражения COVID-19, 299 953 из которых вылечились, есть 7 183 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 23 381 пациентов. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 10 074 теста. Подтверждено 1 019 случаев заражения COVID-19, вылечились 1 416 заболевших, есть 30 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 281 212 тестирований.