Известна личность погибшего военнослужащего, перевезенного из Баку в Ереван при посредничестве Рустама Мурадова

Установлена личность погибшего военнослужащего Армении, участвовавшего в боях, развернувшихся в результате азербайджанской провокации 16 ноября. Его тело при посредничестве заместителя командующего Южного военного округа, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова из Баку перевезено в Ереван на борту специального рейса.

Как передает «Арменпресс», это сообщает Министерство обороны Армении.

«Как уже сообщалось, 17 ноября при посредничестве заместителя командующего Южного военного округа, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова из Баку в Ереван специальным рейсом было доставлено тело военнослужащего ВС Армении, участвовавшего в боях, развернувшихся в результате Азербайджанской провокации 16 ноября. Установлена его личность. военнослужащего. Это старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян, 1990 г. р.».

В Министерстве обороны Армении сообщили, что работы по обнаружению без вести пропавших, а также по возвращению пленных продолжаются. Министерство обороны периодически будет выступать с заявлениями.