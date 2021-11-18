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Азербайджан открыл беспорядочный огонь по некоторым направлениям границы Тавушской области

Азербайджан открыл беспорядочный огонь по некоторым направлениям границы Тавушской области

ВС Азербайджана поздним вечером 17 ноября открыли беспорядочный огонь по некоторым направлениям армяно-азербайджанской границы Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Отмечается, что ответными действиями огонь противника был подавлен.

«По состоянию на 10:00 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении МО Армении.


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