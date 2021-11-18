Азербайджан открыл беспорядочный огонь по некоторым направлениям границы Тавушской области

ВС Азербайджана поздним вечером 17 ноября открыли беспорядочный огонь по некоторым направлениям армяно-азербайджанской границы Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Отмечается, что ответными действиями огонь противника был подавлен.

«По состоянию на 10:00 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении МО Армении.