Армения избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

В результате выборов, состоявшихся на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, Армения впервые была избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 гг. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

На три вакантных места, выделенных региональной группе восточноевропейских стран на выборах в Исполнительный совет, были представлены кандидатуры из четырех стран: Армении, Литвы, Украины и Азербайджана.

В результате тайного голосования Армения, получив максимум 146 голосов, впервые была избрана в Исполнительный совет.

Армения впервые с момента ее членства в ЮНЕСКО была избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО в 1992 году. В рамках своего членства в Исполнительном совете Армения будет прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и приоритетов, в частности, для содействия реализации программ ЮНЕСКО, обеспечения доступа к качественному образованию для всех, а также защиты и сохранения культурного наследия.

Справка: Исполнительный совет ЮНЕСКО состоит из 58 стран-членов и является вторым по значимости органом организации после Генеральной конференции. Заседания Правления созываются два раза в год, их основная функция - обеспечение надлежащего выполнения решений, принятых Генеральной Ассамблеей.