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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в среду в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 187 км к северо-востоку от одноименного города, где проживают около 354 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 561 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.


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