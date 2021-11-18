Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в среду в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 187 км к северо-востоку от одноименного города, где проживают около 354 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 561 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.