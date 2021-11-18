Европейские индексы - 17-11-21

МОСКВА, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.02% и составил 16251.13 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.06% и составил 7156.85 пункта, британский FTSE снизился на 0.49% и составил 7291.20 пункта, а российский RTSI вырос на 1.98% и составил 1802.52 пункта.