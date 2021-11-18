Цены на цветные металлы - 17-11-21

ЛОНДОН, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.21% и составила 2622.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.61% и составила 9495.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.85% и составила 2282.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.46% и составила 19460.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.05% и составила 37850.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.55% и составила 3215.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.08% и составила 61550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.