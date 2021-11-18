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Парламент Армении продолжает работу пленарного заседания

Парламент Армении продолжает работу пленарного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа созванного 16 ноября заседания. Как передает «Арменпресс», депутаты продолжат обсуждение вопросов повестки дня.

На предыдущем заседании НС обсудило законопроект о госбюджете на 2022 год, также правительство отвечало на вопросы оппозиционной фракции «Айастан».


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